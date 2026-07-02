Santa Marta celebra sus 501 años con la Fiesta del Mar 2026: Beéle y más artistas

Del 23 al 29 de julio, Santa Marta celebrará sus 501 años de fundación con la Fiesta del Mar 2026, una programación que reunirá música, cultura, deporte, gastronomía y tradición para consolidar a la ciudad como uno de los principales destinos turísticos y culturales de Colombia.

La agenda fue presentada por el alcalde Carlos Pinedo Cuello, quien destacó que esta edición busca proyectar a la capital del Magdalena como un escenario de talla internacional, fortaleciendo el turismo, la economía local y el sentido de pertenencia de los samarios.

"Hablar de la Fiesta del Mar es hablar de cultura, de música, de gastronomía, de tradición y de encuentro. Es hablar de nuestros barrios, corregimientos, artistas, pescadores y deportistas que han construido el alma de esta ciudad", afirmó el mandatario.

Playa de Santa Marta. Foto: Cotelco Magdalena.

Beéle encabezará la Gran Serenata a Santa Marta

Uno de los eventos más esperados será la Gran Serenata a Santa Marta, el próximo 28 de julio, con el cantante Beéle como artista principal. La noche también contará con las presentaciones de Gusi y Churo Díaz, además de la tradicional Coronación de la Capitana Nacional del Mar, uno de los actos más emblemáticos de la festividad.



Beéle // Foto: Instagram @beele

Música, tradición y cultura durante siete días

La Fiesta del Mar 2026 ofrecerá una variada programación artística con el Concierto Góspel, Acordeones y Mar, la Verbena del Mar y el Concierto de Compositores Vallenatos, junto a figuras como Evan Craft, Montesanto, Elder Dayán Díaz, Checo Acosta, Iván Ovalle, Rafa Manjarrez, Fabián Corrales, Wilfran Castillo y Roberto Calderón.

Como novedad, la celebración estrenará su himno oficial, "35 Grados", interpretado por el colectivo Samarian Flavor, integrado por Mane Ariza, Yera, Lalo Ebratt, L'Omy, Blindaje 10, Estereobeat, Reynell y Theo, una producción que rinde homenaje a la identidad samaria.

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Además de los conciertos, la agenda incluirá competencias náuticas, desfiles folclóricos, muestras gastronómicas, ferias de emprendimiento y actividades culturales que convertirán las playas y escenarios emblemáticos de Santa Marta en el epicentro de una de las celebraciones más importantes del Caribe colombiano.