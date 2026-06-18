Santa Marta lidera proyección de ocupación hotelera para la temporada de mitad de año

Santa Marta continúa consolidándose como uno de los principales destinos turísticos de Colombia. Un reciente informe de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, ubicó a la capital del Magdalena entre las ciudades con mejores proyecciones de ocupación hotelera para la temporada de mitad de año.

De acuerdo con las estimaciones del gremio, Santa Marta registra el mayor crecimiento proyectado entre las principales ciudades del país, con un aumento de 3,2 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025.

El informe destaca que, pese a la dinámica que generará el Mundial de Fútbol de 2026, que podría incentivar la salida de viajeros colombianos hacia otros países, destinos como Santa Marta mantendrán una alta demanda durante junio y julio. Las vacaciones escolares, los puentes festivos y el posicionamiento que ha alcanzado la ciudad en los últimos años aparecen entre los factores que explican este comportamiento.

Turismo en Santa Marta. Foto: Secretaria cultural Santa Marta

Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, aseguró que las expectativas del sector son positivas y que la ciudad llega fortalecida a esta nueva temporada. “Santa Marta viene consolidándose como un destino competitivo a nivel nacional e internacional. Las proyecciones de ocupación reflejan el interés de los viajeros por la oferta de naturaleza, cultura, playa y experiencias que hoy tiene la ciudad”, afirmó el dirigente gremial.



García destacó que el trabajo articulado entre el sector privado y las autoridades será clave para garantizar una buena experiencia a los visitantes. “Esperamos una temporada exitosa, no solo en términos de ocupación, sino también en calidad del servicio y en el impacto positivo para toda la cadena turística. El reto es que los beneficios lleguen a hoteles, restaurantes, operadores, transportadores y comerciantes”, agregó.

A nivel departamental, Magdalena también aparece como la región con mejor crecimiento proyectado en ocupación hotelera, impulsada por la llegada de turistas nacionales y extranjeros durante las próximas semanas.

Los gremios estiman que la temporada de mitad de año dinamice la economía local y fortalezca sectores como el comercio, la gastronomía, el transporte y el turismo comunitario. Con estas proyecciones, Santa Marta se prepara para recibir a miles de visitantes en una de las temporadas más importantes del año para la industria sin chimeneas.