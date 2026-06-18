Humedal que frena la erosión costera en Santa Marta estaría en riesgo de desaparecer.

Entre el mar, los edificios y la expansión urbanística del sur de Santa Marta sobrevive uno de los ecosistemas más valiosos —y al mismo tiempo más vulnerables— del Distrito.

Los humedales de Playa Dormida, ubicados en el sector de Bello Horizonte, no solo albergan aves migratorias, peces, anfibios y especies endémicas del Magdalena. También cumplen una función silenciosa, pero determinante: actuar como una barrera natural que ayuda a contener la erosión costera, un fenómeno que desde hace años amenaza distintos puntos del litoral samario. Sin embargo, ese equilibrio ambiental podría romperse.

Una investigación liderada por la Universidad del Magdalena advierte que estos humedales enfrentan una presión creciente por el desarrollo urbanístico, las construcciones ilegales, la contaminación por aguas residuales y la inadecuada disposición de residuos sólidos.

"La ampliación urbanística es el principal tensor. Hay intentos de construir sobre estos ecosistemas, incluso de hacerlos desaparecer", alertó el investigador César Tamaris Turizo, profesor de la Facultad de Ciencias Básicas de Unimagdalena y líder del estudio. La advertencia cobra especial relevancia en una ciudad que enfrenta cada año el retroceso de sus playas y los efectos del cambio climático sobre la línea costera.



Los investigadores explican que los humedales funcionan como una esponja natural: retienen agua, capturan dióxido de carbono, reducen el impacto de las inundaciones y ayudan a estabilizar el suelo frente al avance del mar. Además, los manglares presentes en la zona son considerados sumideros de "carbono azul", debido a su capacidad para absorber y almacenar grandes cantidades de CO₂. Pero el deterioro ya es evidente.

Los análisis realizados durante la investigación encontraron altos niveles de nitratos en los cuerpos de agua, un indicador asociado a la contaminación por vertimientos domésticos. A esto se suma la pérdida de cobertura vegetal y la extracción inadecuada de recursos naturales por parte de algunas comunidades.

El estudio también identificó la presencia de especies migratorias y de un colibrí endémico del Magdalena, hallazgos que refuerzan la importancia de Playa Dormida como refugio de biodiversidad.

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Pese a las alertas de la academia, hasta el momento ninguna autoridad ambiental del Distrito se ha pronunciado sobre los hallazgos ni ha anunciado medidas concretas para la protección de estos ecosistemas. La investigación ya fue entregada al Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (Dadsa), con el objetivo de avanzar en la delimitación oficial de los humedales, una herramienta clave para evitar nuevas intervenciones y garantizar su conservación.