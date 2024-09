Seguimos viviendo el mismo suplicio, pagamos la luz más cara de toda Colombia: Char

El alcalde de Barranquilla Alejandro Char habló este lunes en Meridiano Blu sobre la eterna problemática en la costa Caribe como lo son los altos costos de la energía y el mal servicio que se presta en esta zona del país. Además, informó las propuestas que se adelantan desde su administración para minimizar dicha situación.

El mandatario dijo que, pese a los esfuerzos que se han hecho para disminuir las tarifas de energía, ciudades como Barranquilla siguen viviendo un verdadero calvario.

"En este momento seguimos viviendo el mismo suplicio aquí en Barranquilla y en el Atlántico, donde pagamos la luz más cara de toda Colombia. Es una pesadilla. Esto es algo que no me deja dormir todos los días este tema y desafortunadamente no está en manos de nosotros. Los alcaldes necesitamos de la mano del Gobierno nacional, necesitamos de MinMinas y del presidente. Esta problemática lleva muchos años y nuestra gente viene sufriendo", aseveró Char.

En veremos quedaría audiencia de tarifas de energía por posible falta de quórum en la CREG

Char indicó que le han presentado una propuesta al Gobierno nacional para garantizarle la luz a miles de familias y, en el caso del alumbrado público, que el mismo se maneje con energía solar.

Con proyecto de paneles solares en casas resolveríamos la energía a 24.000 hogares

"Las pesadillas que vivimos aquí con la energía es de locos, porque no solamente el servicio es malo, sino que es muy costoso y aquí hay que prender los abanicos todo el día, igual la nevera. Le hemos presentado cinco súper lotes a MinMinas para invertir entre los dos. Barranquilla está dispuesta a colocar la mitad de la plata. Serian 14 o 15 megavatios, eso es una plata cercana a lo $60.00 millones y estamos dispuestos a colocar $30.000 millones. Para el alumbrado público, ya estamos colocando una granja de 30.000 paneles solares para que todo el alumbrado público sea con energía solar", indicó Char.

Asimismo, el mandatario aseguró que, con este proyecto, Barranquilla seria la primera ciudad de Latinoamérica en la que todo su alumbrado público se enciende con energía solar.

"Yo creo que para esta época, el otro año, estaría listo", expresó.

A su vez, Char indicó que lo que más les importa desde su administración es resolverle el tema de la energía a miles de familias.

"Nos interesan más las casas. Tenemos cinco granjas en Barranquilla y resolveríamos la energía solar a 24.000 hogares", indicó Char.

