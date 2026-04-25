Sigue ola de violencia en Atlántico: asesinan a cinco personas en menos de 24 horas

Las alarmas están encendidas en el Atlántico debido a los cinco homicidios que se registraron entre la tarde de este viernes y la madrugada de este sábado, siendo todos materia de investigación para las autoridades competentes.

Uno de los casos más fuertes ocurrió en el municipio de Sabanagrande, pues allí perdió la vida Diego Armando Pulido, joven de solo 18 años, tras un atentado armado que dejó heridas a dos mujeres que estaban a su lado.

Por el ataque hay tres sospechosos que están siendo buscados por la Policía y de los que se sabe que escaparon a bordo de una motocicleta. Por otro lado, las mujeres que resultaron heridas ya están con un pronóstico estable y no se descarta que sean dadas de alta en las últimas horas.

En esa línea, en el barrio La Central del municipio de Soledad también fue ultimado Andrés Felipe Palacio Robledo, de 25 años, quien particularmente este jueves había sido dejado en libertad tras ser capturado el martes por el delito de hurto.



Palacio Robledo iba de parrillero en una motocicleta cuando fue sorprendido por dos sicarios montados en un vehículo similar y que no dudaron en dispararle. Reportó la Policía que tenía tres anotaciones judiciales por hurto y una más por acceso carnal violento.

Luego la violencia se mudó a Barranquilla, puntualmente a sus barrios de Evaristo Sourdis y El Valle. En el primero fue baleado Andrés Felipe Sandoval Rodríguez, de 19 años, en momentos en los que estaba su motocicleta a un lado de la carretera principal de aquel sector.

En El Valle, la muerte alcanzó a Néstor Carlos Escobar Herrera, de 35 años, cuando había salido de su casa para hablar con unos amigos en una esquina. Los investigadores determinaron que los disparos se perpetraron en una zona comandada por alias 'Pochi', señalado como jefe de área de Los Costeños.

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Finalmente, hasta un sector en el barrio El Bosque conocido como El Taconazo llegaron los homicidas de Giovanny Armando Flórez López, de 51 años, hechos que dejaron herida a Sandra Milena González Medina, de 39 años. La única hipótesis que se analiza sobre este hecho es la de un presunto problema que el hombre tuvo con un tal “Hayder El Guajiro", quien lo amenazó de muerte.