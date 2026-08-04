Sismo de magnitud 3.7 se registró en Plato, Magdalena: temblor hoy en Colombia

Un evento sísmico de magnitud 3.7 se registró en la mañana del lunes 3 de agosto de 2026 en el departamento del Magdalena, según el reporte oficial emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El temblor tuvo como epicentro el municipio de Plato y se sintió en varios puntos de la región del Caribe colombiano.

De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad encargada del monitoreo sismológico en el país, el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 06:27 hora local. A pesar de la magnitud moderada del evento, el organismo mantiene el monitoreo constante en las estaciones sismológicas de la zona geográfica delimitada por la red de medición.

Detalles técnicos y localización del temblor

El informe detallado del Servicio Geológico Colombiano precisa que el sismo presentó una profundidad hipocentral de 39 kilómetros. Por su parte, la localización epicentral exacta se fijó en las coordenadas de latitud 9.94 y longitud -74.50, lo que sitúa el origen de la sacudida a 16 kilómetros del municipio de Chivolo, también en la jurisdicción del departamento del Magdalena.



Datos clave del evento sísmico:

• Fecha y hora local: 3 de agosto de 2026 a las 06:27.

• Epicentro: Plato - Magdalena, Colombia.

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• Magnitud: 3.7 en la escala de Richter.

• Profundidad: 39 kilómetros.

• Referencia geográfica: Localizado a 16 km de Chivolo (Magdalena).

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• Coordenadas: Latitud 9.94, Longitud -74.50.

La Red Sismológica Nacional de Colombia registró la actividad mediante estaciones de monitoreo ubicadas en puntos estratégicos cercanos del norte del país, entre las que se encuentran infraestructuras de detección asociadas a las capitales departamentales más cercanas como Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Cartagena y Sincelejo.

Monitoreo institucional en el Caribe colombiano

Los sismos de profundidad superficial o intermedia (entre 30 y 70 kilómetros de profundidad) suelen ser percibidos con mayor claridad por la población en los municipios cercanos al epicentro, según la tipología técnica del SGC. El Servicio Geológico Colombiano recordó en su reporte que la información proporcionada en este tipo de boletines iniciales está sujeta a cambios o actualizaciones a medida que se consolidan los datos recopilados por la red de estaciones.

Las autoridades locales de gestión del riesgo y organismos de socorro del departamento del Magdalena realizan los barridos de rutina en los cascos urbanos y zonas rurales de Plato, Chivolo y poblaciones aledañas para evaluar eventuales afectaciones en infraestructuras o edificaciones. Hasta el momento del informe institucional, no se registran novedades de gravedad ni daños materiales de consideración.