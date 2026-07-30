Condenan a exalcalde de Ciénaga, Magdalena, Luis Tete Samper por irregularidades en contratación

El exalcalde de Ciénaga, Magdalena, Luis Alberto Tete Samper, fue condenado en primera instancia por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, dentro de un proceso relacionado con un convenio suscrito en 2015 para ejecutar un programa de mejoramiento nutricional dirigido a niños de comunidades indígenas del municipio.

Como parte de la decisión, el juez ordenó que el exmandatario cumpla la medida de prisión domiciliaria, aunque la sentencia aún no se encuentra en firme y será revisada por el superior judicial una vez se resuelva el recurso de apelación.

Tras conocerse la decisión, comenzaron a circular versiones sobre una supuesta captura en la vivienda del exalcalde. Sin embargo, su abogado defensor, Martín Juvinao Diazgranados, aclaró que no se trató de una captura, sino del cumplimiento de la medida ordenada por el despacho judicial en su lugar de residencia.

El proceso está relacionado con un convenio de asociación firmado entre la Alcaldía de Ciénaga y la Fundación Social Agroambiental Fundambien, cuyo propósito era desarrollar acciones de mejoramiento nutricional para niños indígenas y ejecutar actividades de recuperación ambiental en el municipio. Dentro del mismo proceso también fue condenado el representante legal de esa fundación.



La defensa anunció que interpondrá un recurso de apelación, al considerar que la sentencia presenta errores jurídicos y, además, promoverá una acción de tutela en procura de la protección de los derechos del exmandatario. Mientras esos recursos son resueltos por la justicia, la condena permanece en primera instancia y el exalcalde deberá cumplir la medida de prisión domiciliaria ordenada por el juez.