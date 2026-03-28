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Tragedia en Putumayo: familiares de víctimas cesarenses reportan demoras en entrega de cuerpos

Desde el Ejército Nacional le confirmaron a Blu Radio que los retrasos en el envío de los cuerpos se debe al proceso de identificación adelantado por Medicina Legal.

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Familiares de las víctimas cesarenses en Putumayo reunidas a las afueras del Batallón La Popa, en Valledupar.
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de mar, 2026

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