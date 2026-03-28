Tragedia en Putumayo: familiares de víctimas cesarenses reportan demoras en entrega de cuerpos

En las próximas horas serán enviados desde Bogotá hasta el Batallón La Popa en Valledupar los cuerpos de los tres soldados cesarenses que fallecieron en medio del accidente del avión Hércules, en Puerto Leguízamo, Putumayo, el cual tiene sumidos en la tristeza a cerca de 20 familias en la región Caribe, incluyendo a las de los hombres que se encuentran heridos.

Al menos esa llegada fue la condición acordada con los familiares de los soldados fallecidos Jorge Luis Morales Rumbo, Jainer Navarro y Leandro Díaz Reyes, quienes en la noche de este viernes se tomaron la entrada de esa guarnición militar con gran molestia por las demoras en la entrega de sus allegados.

Hasta allí llegaron con pancartas y motos exigiendo una pronta respuesta, mientras que desde el Ejército Nacional le confirmaron a Blu Radio que los retrasos en el envío de los cuerpos se debió al proceso de identificación adelantado por Medicina Legal.

Jorge Luis, padre de Morales Rumbo, indicó que su hijo hace parte de la etnia Kankuama y que merece ser sepultado lo más pronto posible bajo sus costumbres.



“¿Cómo es imposible que habiendo todo lo van a tener allá todavía y después es que lo van a pasar acá?, nombre, eso es imposible. Es una responsabilidad de las autoridades. Si no se hace la gestión allá estuviera. Aquí estamos todos, tíos, sobrinos porque no podemos aguantar más. Le pedimos a las autoridades que nos ayuden, que nos apoyen, no es justo lo que están haciendo con nosotros”, dijo entre lágrimas a medios de comunicación regionales como RTA Noticias.

“Tenemos gente esperándolo en la comunidad. Estuve en Medicina Legal en Bogotá, me confirmaron que lo iban a entregar, que lo mandaban a la funeraria. Ahora no tenemos ninguna respuesta de mi hermano. Aquí estamos con mi familia. Están de aquí para allá y de allá para acá. Le pedimos al presidente Gustavo Petro que se ponga las manos en el corazón por todos esos soldados que perdieron la vida y aún no han entregado los cuerpos”, agregó Desiré Morales, su hermana.

Entre las víctimas por está tragedia también están Carlos Elías de la Cruz, oriundo de Río Frío; Junior Pertúz Martínez, de Aracataca, y Duván Varela Mariano, de Pueblo viejo; estos últimos tres del departamento de Magdalena.