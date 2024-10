Tras asesinato de Valentina Babilonia piden rotar policías en María La Baja

Mientras la familia de Valentina Babilonia espera los resultados de Medicina Legal que entreguen más detalles sobre cómo murió la joven de 18 años, las autoridades buscan a los responsables de este trágico crimen que conmocionó al municipio de Maríalabaja y a todo el departamento de Bolívar este fin de semana.

La joven, que se encontraba desaparecida desde el pasado 24 de octubre, fue hallada muerta y envuelta en una sábana en un lote baldío el sábado 26 de octubre. El último rastro con vida de Valentina habría sido cuando salió de su casa sobre las 11:00 de la noche, y luego, al parecer, fue vista llorando en la terraza de una vivienda.

A través de sus redes sociales, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, pidió a la Policía de Bolívar la rotación de todo el pie de fuerza del municipio, al tiempo que ofreció una recompensa hasta de 30 millones de pesos por información sobre el asesinato de la joven.

“Estamos esperando recibir información por parte medicina legal para establecer las causas del feminicidio ocurrido el día de ayer en el municipio de Marialabaja. Mientras tanto: Pedimos a la Policía de Bolívar la rotación total del pie de fuerza del municipio y sus corregimientos. Ofrecemos recompensa hasta de 30 millones de pesos para quien nos brinde información que permita capturar a los responsables”, escribió Arana Padaüi, en su cuenta de X.

El mandatario, además, anunció un consejo permanente de seguridad hasta “lograr resultados significativos en la investigación”.

Entretanto, familiares, redes de mujeres y amigos de la joven, que claman por justicia, convocaron este lunes 28 de octubre una velatón y una misa en la plaza del municipio a partir de las 7 de la noche.

“Exigimos justicia, que no vaya a pasar lo mismo que pasó con otra joven de 17 años, asesinada hace un par de años, y de la cual hasta el momento no conocemos los resultados de las investigaciones; queremos justicia, queremos que Maríalabaja las mujeres estemos seguras, sin miedo, y que no haya más impunidad”, dijo una representante del Movimiento Social de Mujeres.