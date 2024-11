Tres policías lesionados y cuatro hermanos capturados dejó grave enfrentamiento en Malambo

Francisco Alberto, Jesús Alberto, Jan Carlos y Braider Antonio Altahona Araujo son los cuatro hermanos que terminaron siendo capturados este domingo 17 de noviembre por el delito de agresión contra servidor público, luego de enfrentarse contra algunos uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla a las afueras de la clínica Campbell en Malambo, Atlántico.

Según el reporte preliminar entregado por las autoridades, los uniformados arribaron hasta el centro asistencial, luego de ser alertados sobre un hecho de alteración al orden público que se estaba dando en la zona.

Al llegar al sitio, los uniformados le hicieron un llamado de atención a uno de los involucrados para tratar de dispersar el hecho de intolerancia, sin embargo, este habría reaccionado de manera violenta atacándolos con un arma cortopunzante, lo que generó un enfrentamiento al que se sumaron tres hermanos más en plena vía pública.

Los hechos, registrados pasadas las 7:00 a.m. , quedaron grabados en un video en el que se logra observar la manera en la que los policías eran agredidos por los cuatro hermanos, mientras estos intentaban defenderse con sus bolillos para repeler los golpes .

Según se conoció, al parecer, uno de los hermanos también resultó herido. No obstante, esta versión no ha sido confirmada por la Policía Metropolitana de Barranquilla, pues no han hecho un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido.