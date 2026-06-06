Tristeza en Cesar por fallecimiento de Ovidio Granados, el ‘cirujano del acordeón’

Desde las 3:00 de la tarde de este domingo en el cementerio Jardines del Ecce Homo se llevarán a cabo las exequias del maestro Ovidio Granados Melo, quien en las últimas horas perdió la vida en el Instituto Cardiovascular del Cesar, dado a complicaciones de salud asociadas a una isquemia con la que luchaba desde hace tiempo.

'El Viejo Villo', como era conocido por sus seguidores, hace parte de una de las dinastías más importantes del vallenato y él puntualmente acompañó con el acordeón a grandes artistas como Diomedes Díaz en las grabaciones de las canciones Diana, Las cosas del amor y Palmina.

Llegó a tener sus propias obras llamadas El vicio, El pobrecito y Rayito de luna, aunque en el año 2025 se le fue otorgado el título de Rey Vallenato Vitalicio desde la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, en honor a su aporte a la cultura y a los saberes del folclor vallenato.

Nunca alcanzó a llevarse la corona de Rey Vallenato durante las competencias de los años 1968, 1975 y 1983, quedando en el segundo lugar en cada una de esas ediciones al medir fuerzas en el acordeón con los también conocidos Alejo Durán, Julio De La Ossa y Julio Rojas. Sin embargo, su nombre siempre fue bastante recordado y aplaudido.



El nacido en el corregimiento Mariangola de Valledupar murió a sus 85 años y fue uno de los fundadores de Los Playoneros del Cesar, una de las agrupaciones que marcó una era en los pininos de este género musical con Miguel Yanet, Wicho Sánchez y Rodolfo Castilla.

Además, desde allí se fue tejiendo su apodo del 'cirujano del acordeón', aunque se asentó mucho más al dedicarse por completo a la reparación de acordeones, labor que hacía desde el patio de su casa en el barrio Los Caciques.

Tuvo cuatro hijos y dos de ellos fueron reyes vallenatos: Hugo Carlos Granados y Juan José Granados, este último escribió un sentido mensaje por sus redes sociales lamentando la muerte de su padre. “Dios mío solo agradecimientos por ser hijo de un ser maravilloso como lo fue mi viejo, enseñanzas,amor y buenos consejos era lo que brotaba su corazón ,ve con Dios mi viejo querido, por siempre”, fueron sus palabras.

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“La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata lamenta el fallecimiento del juglar y Rey Vitalicio del Festival de la Leyenda Vallenata Ovidio Enrique 'Villo' Granados Melo, y presenta sus condolencias a sus hijos, hermanos y demás familiares. Paz en su tumba”, también le han publicado por las redes sociales.