Turista que causó daños a estatua en Cartagena dio la cara: “No fue con la intensión de dañar”

Luego de que su rostro invadiera las redes sociales mientras bailaba y causaba daños a la estatua del cura Umaña en plena plaza de la Trinidad, del barrio Getsemaní en Cartagena; la turista involucrada en este desafortunado hecho le pidió disculpas públicas a la ciudad.

La mujer, proveniente de la ciudad de Barranquilla, según reveló el mismo alcalde, se presentó voluntariamente a las instalaciones de la Alcaldía este martes, y anunció el pago de la reparación de los daños que sufrió esta escultura que fue construida en homenaje un sacerdote franciscano que participó activamente en los movimientos independentistas de la Nueva Granada.

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“Quiero pedir disculpas públicas por ese acto que, aunque sea involuntario, no estuvo bien hecho. Ofrecerle al alcalde Dumek Turbay unas disculpas sinceras, reales, e invitar a los turistas, a los visitantes, que procuremos no apoyarnos en estatuas, no cogerlas, no tocarlas, porque no sabemos en qué estado se encuentren, en que material estén hechas, si son o no resistentes, y procurar divertirnos de una manera más mesurada para evitar este tipo de situaciones”, dijo en un video que fue difundido por la Alcaldía de Cartagena.

La visitante, que se identificó como Laura, insistió en que su acto “no fue con la intención de dañar la estructura ni de irrespetar a la ciudad”.



“De todo corazón les ofrezco mil disculpas, nunca fue mi intensión causar ningún daño, no soy una persona mala, soy una empresaria, trabajadora y les ofrezco disculpas de todo corazón. Estoy acá no por presión, sino que yo sabía que se había presentado un incidente y yo sabía que tenía que acercarme a ver que había ocurrido y como iba a resarcir ese daño”, sostuvo.

El alcalde Turbay, por su parte, quien desde que se conoció el video rechazó este comportamiento de la visitante y exigió que asumiera el pago de los daños ocasionados, confirmó que la estatua del cura Umaña, al igual de que la del prócer Pedro Romero, ya fue retirada de la plaza para su restauración.

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“Laura se acercó a nosotros, ofreció disculpas a la ciudad y pagó la reparación del daño ocasionado. Agradecemos el gesto y lo valoramos. A propósito, ambas esculturas, la de Umaña y Pedro Romero, tal como lo anunciamos este lunes, fueron retiradas para su mantenimiento y restauración. La fachada de la Parroquia de la Santísima Trinidad también tendrá su respectivo mantenimiento, de cara a la realización de nuestras Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre”, escribió el mandatario a través de su cuenta de X.

La escultura del cura Nicolás Mauricio de Umaña & Rodríguez, integra el conjunto monumental de la Plaza de la Trinidad, junto a las estatuas de Pedro Romero y “el Tamborilero”, y que son un homenaje a la memoria de las luchas populares que contribuyeron al Grito Independencia de Cartagena de 1811.