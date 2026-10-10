Capturan en Barranquilla a alias ‘Chucho’, presunto sicario de ‘Los del Freseo’

En las últimas horas la Policía Metropolitana logró la captura de Jesús David Colina Ruíz, alias ‘Chucho’, de 19 años. Unidades de Investigación Criminal de la institución realizaron el operativo en una vivienda del barrio Rebolo, en el suroriente de la ciudad, mediante una diligencia de allanamiento.

Investigadores de la Policía revelaron que alias ‘Chucho’, al parecer, sería integrante del Grupo Delincuencial ‘Los del Freseo’, y, es requerido por las autoridades por los delitos de homicidio agravado y porte de armas de fuego y municiones.

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De acuerdo con los elementos recopilados durante el proceso investigativo, el capturado sería el presunto autor material de un homicidio ocurrido el pasado 27 de julio de 2026 en el barrio Rebolo, hecho en el que una persona perdió la vida y un menor de edad resultó lesionado.

Agrega la institución que las labores de investigación lo relacionarían con por lo menos tres acciones sicariales registradas este año.



La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que estas acciones responden a una planeación focalizada contra los actores que generan violencia en Barranquilla y su área metropolitana.

Agregó que estos operativos contra el homicidio están siendo directamente planeados, organizados y ejecutados bajo los lineamientos presidenciales y de la Dirección General de la Policía Nacional.

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“Estamos haciendo efectivas estas directrices de manera contundente, con el propósito de sacar de circulación a quienes participan en hechos violentos y a las estructuras criminales que afectan la convivencia y seguridad de nuestros ciudadanos”, concluyó la oficial.

Hay que recordar que este año los grupos delincuenciales ‘Los Costeños’ y ‘Los del Freseo’ libran una guerra por el control de rentas criminales que deja decenas de muertos en el departamento del Atlántico.