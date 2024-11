Vecinos de torre que colapsó en Barranquilla pasaron en vigilia cuidando sus pertenencias

Han sido horas de desesperación y angustia para los habitantes del conjunto Privilegios , quienes tuvieron que pasar la noche en vela evitando que sus pertenencias fueran hurtadas, luego de la emergencia que se desató en la tarde de este jueves 28 de noviembre, cuando una de las torres se desplomó y acabó con la vida de una mujer y dejó a cuatro menores de edad heridos

En medio de las largas esperas por la autorización de las autoridades para ingresar, una de las residentes llamada Dignora Cuestas contó que la tragedia "tomó a todas las personas por sorpresa".

"Es algo que no nos esperábamos, nos cogió por sorpresa a todos los que vivimos en el edificio. Me tocó pasar la noche a la intemperie cuidando lo que tenemos en los apartamentos porque los dueños de lo ajeno se aprovechan y empiezan los saqueos", dijo inicialmente.

Pese a que Dignora no se encontraba en la vivienda al momento de lo ocurrido, esto dijo:

"Yo había salido a realizar un par de diligencias. Dos de los niños son contemporáneos con mis hijos menores, ellos pasaban parte del día en la casa jugando, a veces hasta solían comer allí también. Eran los únicos que había en el conjunto (Privilegios)", apuntó Cuestas.

Sobre la pregunta a su permanencia en el peligroso lugar, la mujer enfatizó que no eran conscientes sobre la gravedad del estado del terreno, por lo que tampoco tuvieron una advertencia puntual por parte de las autoridades.

"Permanecemos aquí porque no vimos la gravedad de la situación, de hecho se han realizado tres estudios de suelo recientemente en los que estuvieron tomando fotos y no notificaron nada acerca de que se iba a caer o que teníamos que salir. Hicieron el estudio de suelo, pero no nos dijeron nada", argumentó.

Finalmente, Dignora afirmó que lo "único que quieren las 17 familias afectadas es que les permitan sacar sus pertenencias de los apartamentos. Estos son avisos de parte de Dios, solo no queremos perder las pocas cositas que conseguimos con esfuerzo, obviamente con toda la precaución posible para no tener más riesgos".

Recordemos que los organismos de socorro trabajaron durante horas para dar con el cuerpo de Nelly Luz Insignares, persona que perdió la vida en el infortunio y cuyo cuerpo como ya se mencionó estaba entre los escombros.

La evacuación, por fallas en la estructura del conjunto Privilegios, inició en 2005 y el resto de familias siguieron desocupando hasta el 2010, cuando los 117 apartamentos del edificio quedaron completamente deshabitados, pero con el paso del tiempo y, a pesar de la advertencia de las autoridades, algunas personas volvieron a ocupar estos inmuebles de manera informal.