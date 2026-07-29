Vicepresidente electo lideró reunión de alto nivel con delegados de EE.UU. en Barranquilla

En la tarde de este miércoles se llevó a cabo la reunión entre el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y los representantes de ocho diferentes agencias de los Estados Unidos, para establecer cómo será la cooperación entre ambos países, una vez el gabinete entrante sea posesionado la próxima semana en Cali.

Durante su llegada al hotel Marriott, ubicado en los límites de Barranquilla y Puerto Colombia, Restrepo declaró que esta última reunión de la jornada sería para hablar de inversiones hacia los sectores de energía, tecnología y temas ambientales.

“Durante estas reuniones se están identificando proyectos importantes para Colombia, donde vamos a tener el respaldo de los Estados Unidos y sus agencias, particularmente para los sectores de energía, tecnología y el agropecuario, donde también hay muchas posibilidades, y todos los temas medioambientales, dado ese compromiso con el manejo de la deforestación. Hablaremos de cómo enfrentar los desafíos en materia de seguridad. El país norteamericano demostró interés en estar de nuestro lado para generar más oportunidades de empleo, beneficiar a los más vulnerables y tener acceso a servicios públicos básicos”, dijo inicialmente.

Al mismo tiempo, José Manuel Restrepo dio un balance de su visita a Perú, donde se reunió con los presidentes de Paraguay, Chile y Ecuador, con la intención de “fortalecer una alianza del Pacífico”. Además, acordó encuentros con el Ministerio de Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos, buscando impulsar inversiones en Colombia.



“Ya varios presidentes han confirmado su asistencia a la posesión la próxima semana. Es una demostración de que hay un nuevo aire en América Latina, de gobiernos que creen en la iniciativa privada, en las libertades, la democracia y en las instituciones. Hablamos con los jefes de Estado para fortalecer la Alianza del Pacífico y para traer mucha más inversión a Colombia. Hay una enorme esperanza; incluso empresarios colombianos en Perú están muy motivados a seguir desarrollando su capacidad de inversión en nuestro territorio”, agregó.

Esta no es la primera reunión del día, pues los delegados estadounidenses tuvieron encuentros este martes en Bogotá y durante la mañana del miércoles con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano.