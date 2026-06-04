¿Volvieron las 'pescas milagrosas' a Cesar? Autoridades aumentan presencia militar en las vías

Medidas urgentes debieron ser tomadas en el departamento del Cesar tras la posibilidad de una reactivación de las llamadas 'pescas milagrosas' perpetradas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras conocerse el caso de retención y posterior robo de cinco camioneros en zona rural de la Jagua de Ibirico; los cuales afortunadamente ya se encuentran cada uno en el seno de su hogar.

Para evitar el avance del grupo armado y encontrar a los automotores, la Décima Brigada del Ejército Nacional aumentó su presencia en el sur del departamento y programó vigilancia por medio de drones. El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, por otro lado ratificó que los automotores transitaban por el sitio de forma paralela y se terminaron chocando con dicho retén ilegal.

“Una tractomula con huevos marca Kenworth, de placas venezolanas; una camioneta de la empresa Vanti; un camión para carga refrigerada; un camión sin carga y un turbo con carga víveres varios”, indicó a este medio.

Tras la realización de un consejo de seguridad extraordinario, el Ejército Nacional decidió también extender sus puestos de control hacia las vías principales y sus veredas, con el fin de “brindar la seguridad y tranquilidad a los habitantes de esta zona”.



Al mismo tiempo, fue habilitada la Línea 107 contra el terrorismo, en la que la población puede suministrar cualquier información que pueda prevenir acciones criminales, con absoluta reserva.

Recordemos que la Gobernación del Cesar fue la primera en informar la libertad de los camioneros, abandonados en cercanías a Curumaní, población a la que debieron llegar por sus medios luego de una caminata de varias horas.

“¡Bienvenidos a la libertad! Hace pocos minutos la gobernadora Elvia Milena Sanjuan recibió la noticia, por parte de la fuerza pública, de que los cinco conductores recobraron su libertad. Las personas fueron abandonadas en zona rural y a pie llegaron hace poco hasta Santa Isabel, jurisdicción de Curumaní. Las operaciones de Ejército y Policía se mantienen en la zona, para dar con el paradero de los actores armados que cometieron el hecho violento”, fue como se anunció la libertad de estas víctimas.