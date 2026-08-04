Capturan a cuatro personas por quemas ilegales en Soacha; emergencia está controlada en un 95 %

Cuatro personas fueron capturadas en la vereda Chacua, del municipio de Soacha, señaladas de realizar quemas ilegales para producir carbón vegetal, actividad que, según los bomberos, habría originado el incendio de las últimas horas que ha afectado una amplia zona del sur de Bogotá…

Aunque el incendio que llegó hasta el sector de El Charquito ya está controlado en un 95 %, los bomberos continúan trabajando para extinguir los puntos calientes que siguen activos.

La labor se ha complicado porque en las bodegas afectadas hay plásticos y cauchos, principalmente de cables de fibra óptica, materiales que al derretirse conservan el calor debajo de la superficie e impiden que el agua apague por completo las llamas.

Durante toda la noche y a esta hora, los organismos de socorro, conformados por 70 unidades pertenecientes a los equipos de los municipios de Soacha, Sibaté, San Antonio del Tequendama y Bogotá, bajo la coordinación de la @RiesgosCundi, la @Alcaldia_Soacha y la @AlcaldiaSibate,… pic.twitter.com/jE78xSQ906 — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 3, 2026

Por esta razón, las autoridades advirtieron que durante las próximas horas seguirá saliendo una gran cantidad de humo, una situación normal en esta etapa de la emergencia.



El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que más de 70 integrantes de los organismos de socorro de Soacha, Sibaté, San Antonio del Tequendama, Mosquera y Bogotá participaron en la atención de la emergencia, que comenzó como un incendio forestal y luego alcanzó cuatro bodegas de Mepred Químicos, Ambiser, fabricante de jabones, champús y detergentes; Resaiquín, dedicada al almacenamiento de cable de fibra óptica, y una empresa de reciclaje.

El Gobernador agregó que la planta Alicachín, operada por Enel, no presenta afectaciones y confirmó que también continúan las labores para controlar otro incendio en el sector Interfax, en Sibaté que empezó hace 18 horas.