Un hombre fue arrestado después de apuñalar repetidamente a su esposa en La Mesa, Cundinamarca. El trágico suceso tuvo lugar el pasado 14 de mayo, cuando el agresor, en estado de embriaguez y posiblemente bajo la influencia de drogas, llegó violentamente a la vivienda.

Según el relato de la víctima, quien logró sobrevivir al ataque, su esposo comenzó a golpearla brutalmente antes de tomar un cuchillo de la cocina y usarlo para apuñalarla múltiples veces.

"Estando tomado y yo creo que con drogas (...) Yo estaba durmiendo con la señora de la casa. Cuando llegó todo loco a coger las puertas a patadas y todo de un momento dentro me cogía patadas y puños y fue cuando no sé de un momento a otro cogí un cuchillo de la cocina que era como que cortamos la carne y ahí me apuñaló", contó.

Este no fue el primer incidente de violencia entre la pareja. La mujer había sido previamente agredida físicamente, incluso con un ladrillo, así como con palos e insultos, según reveló ella misma. A pesar de haber solicitado medidas de protección en la Comisaría de Familia, estas no se hicieron efectivas en La Mesa, situación que contrasta con la atención recibida en Bogotá, donde las medidas fueron implementadas correctamente.

"Son ya personas ya como psicólogas, o sea, ya enfermas. Celos por lo que sea que no saben no saben administrar o tomarse un trago y por eso es que pasan muchas cosas o las drogas o revuelven o no sé", comentó sobre los feminicidios que se han presentando en el país.

Este terrible incidente se suma a una serie de casos de violencia de género en la región, incluyendo el reciente ataque donde una mujer de 30 años sobrevivió a seis disparos por parte de su expareja sentimental. Las autoridades continúan investigando ambos casos para prevenir futuros actos de violencia.

El nuevo testimonio se conoce en momentos en que el Gobierno nacional y la Fiscalía anuncian cambios en la manera cómo se manejan los casos de violencia de género: habría principio de oportunidad.