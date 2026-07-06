Fuerte incendio forestal en Soacha: evacúan viviendas cercanas

Un fuerte incendio se reporta en el municipio de Soacha, en el sector conocido como Maiporé, donde organismos de emergencias trabajan a esta hora para controlar las llamas.

Por la magnitud de la conflagración, las autoridades realizaron la evacuación de varios conjuntos residenciales ubicados en las inmediaciones del lugar afectado.

#EnDesarrollo A esta hora se presenta un fuerte incendio forestal en el sector de Maiporé, en Soacha. Debido a la magnitud de la emergencia, fueron evacuados de manera preventiva varios conjuntos residenciales cercanos. El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca informó que el… pic.twitter.com/WzLtrfx1mR — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 7, 2026

De acuerdo a los reportes, las autoridades continúan evaluando la situación y mantienen el operativo para evitar que el fuego se extienda a otras zonas cercanas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre las causas que originaron el incendio.



Los equipos de emergencia permanecen en la zona desarrollando las maniobras necesarias para contener el fuego, mientras se mantiene el monitoreo del área afectada.

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