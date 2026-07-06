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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Fuerte incendio forestal en Soacha: evacúan viviendas cercanas

Fuerte incendio forestal en Soacha: evacúan viviendas cercanas

Un fuerte incendio forestal se reporta en el sector de Maiporé, Soacha. Bomberos trabajan para controlar las llamas y varios conjuntos residenciales fueron evacuados.

Captura de pantalla.
Redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de jul, 2026

Un fuerte incendio se reporta en el municipio de Soacha, en el sector conocido como Maiporé, donde organismos de emergencias trabajan a esta hora para controlar las llamas.

Por la magnitud de la conflagración, las autoridades realizaron la evacuación de varios conjuntos residenciales ubicados en las inmediaciones del lugar afectado.

De acuerdo a los reportes, las autoridades continúan evaluando la situación y mantienen el operativo para evitar que el fuego se extienda a otras zonas cercanas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre las causas que originaron el incendio.

Los equipos de emergencia permanecen en la zona desarrollando las maniobras necesarias para contener el fuego, mientras se mantiene el monitoreo del área afectada.

En desarrollo...

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