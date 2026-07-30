Hombre se salvó de que lo lincharan disfrazándose de policía: le disparó a un menor en Cundinamarca

Momentos de tensión se vivieron en la noche del martes en el municipio de El Rosal, Cundinamarca, luego de que un hombre, señalado por habitantes de la zona de haber disparado contra un menor de edad en un confuso hecho, tuviera que ser evacuado disfrazado de policía para evitar que fuera alcanzado por una multitud que rodeó la vivienda donde permanecía.

La situación ocurrió en el barrio Alejandría, donde decenas de personas llegaron hasta el inmueble en el que el hombre se había refugiado tras el incidente. La comunidad, indignada por lo sucedido, lanzó objetos contra el lugar y obligó a un amplio despliegue de la Policía para controlar la situación.

Videos compartidos en redes sociales muestran la llegada de una tanqueta de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), mientras los uniformados pedían a los habitantes retirarse del sitio para poder realizar el procedimiento.

Según lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, fue necesario solicitar apoyo de policías de varios cuadrantes y de la UNDMO para evitar que la situación escalara.



Tras varios minutos de tensión, los uniformados lograron sacar al hombre del inmueble utilizando un esquema de protección especial. De acuerdo con la información recopilada en el lugar, salió vestido como uno de los policías para evitar ser reconocido por las personas que permanecían afuera de la vivienda.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles oficiales sobre las circunstancias en las que el menor habría resultado herido ni sobre la situación jurídica del hombre involucrado.

Habitantes denuncian creciente inseguridad en El Rosal

Más allá de lo ocurrido durante la noche, residentes de El Rosal aseguraron que este episodio refleja los problemas de inseguridad que, según afirman, vienen enfrentando desde hace varios meses.

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Uno de los habitantes consultados por Blu Radio aseguró que los robos de vehículos y motocicletas se han vuelto frecuentes y que el expendio de estupefacientes preocupa a la comunidad.

"Se volvió una inseguridad terrible. Están robando carros semanalmente, carros, motos, a cualquier hora del día. El expendio de droga está por todo lado, frente a colegios y frente a los parques, y no se ve que la administración haga algo", manifestó.

Los vecinos también cuestionaron la respuesta de las autoridades frente a estos hechos y aseguraron que la presencia policial resulta insuficiente para atender los problemas de orden público que, según ellos, afectan al municipio.

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Por ahora, las autoridades continúan adelantando las verificaciones para esclarecer lo ocurrido con el menor de edad.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: