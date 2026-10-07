Mujer de 72 años murió tras emergencia por fuertes lluvias en Fusagasugá, Cundinamarca

En la madrugada de este 7 de octubre se registraron fuertes lluvias en el sector La Cañada, barrio Marsella, de Fusagasugá, Cundinamarca, que provocaron una emergencia por el taponamiento de rejillas y el colapso de la red de alcantarillado.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, la situación generó un represamiento de aguas que ingresó por la parte posterior del conjunto La Cañada y afectó una de las viviendas, donde se encontraban Luz Marina Ospina Poveda, de 72 años; Laura Manuela González, de 20 años, y Miguel Ángel, de 6 años.

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Laura Manuela González y Miguel Ángel fueron rescatados, mientras que Luz Marina Ospina Poveda fue reportada como desaparecida durante la emergencia. Su cuerpo fue localizado a las 7:39 de la mañana en inmediaciones de la quebrada Manila, en el sector El Capri.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Luz Marina Ospina Poveda. Desde la Gobernación de Cundinamarca acompañaremos a su familia y, una vez la Alcaldía de Fusagasugá adelante la caracterización de las afectaciones y la evaluación de los daños, apoyaremos de manera subsidiaria la búsqueda de soluciones para la atención integral de esta familia”, aseguró el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.



Lamentamos profundamente el fallecimiento de Luz Marina Ospina Poveda, de 72 años, quien fue hallada sin vida en la quebrada Manila, sector El Capri, luego de la emergencia registrada esta madrugada en el sector La Cañada, barrio Marsella, de Fusagasugá.



Desde la Gobernación de… pic.twitter.com/y9uoyK4sey — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) October 7, 2026

El mandatario departamental también informó que las fuertes lluvias dejaron inundaciones en otros cinco barrios de Fusagasugá, con tres viviendas afectadas hasta el momento, además de encharcamientos en la zona del hospital y la caída de árboles en la vía Fusagasugá-Pasca. La Alcaldía de Fusagasugá y los organismos de respuesta continúan atendiendo la emergencia.

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La Gobernación también reportó afectaciones por las lluvias en otros municipios de Cundinamarca. En Cajicá se registraron inundaciones, mientras que en las veredas San Martín y Santa Ana, de Gachancipá, fue reportada una vivienda afectada en cada sector. Además, se presentaron inundaciones en el centro comercial Outlet de Sopó.

Desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo se coordina la respuesta con las autoridades locales y los organismos de socorro. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a extremar las medidas de cuidado durante la temporada de lluvias y a reportar oportunamente cualquier situación de riesgo.