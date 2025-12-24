En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Caso Epstein
H3N2
Nuevo Liberalismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Realizan velatón y jornada de donaciones a cinco años de los hechos en el CAI de San Mateo

Realizan velatón y jornada de donaciones a cinco años de los hechos en el CAI de San Mateo

Durante la jornada, las asistentes encendieron velas como símbolo de memoria y resistencia, mientras se realizó la entrega de donaciones recolectadas previamente,

Publicidad

Publicidad

Publicidad