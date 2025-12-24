Realizan velatón y jornada de donaciones a cinco años de los hechos en el CAI de San Mateo

En el marco del quinto aniversario de los hechos ocurridos en el CAI de San Mateo, este 22 de diciembre se llevó a cabo una velatón conmemorativa y una jornada de entrega de donaciones, en un espacio de visivilización y acompañamiento a las familias afectadas.

La actividad fue organizada junto a la colectiva Rosa Negra y Enguarichadas, con el objetivo de mantener viva la memoria de lo sucedido y brindar apoyo solidario a las madres y familiares que, cinco años después, continúan en procesos de sanación y búsqueda de justicia.

Durante la jornada, las asistentes encendieron velas como símbolo de memoria y resistencia, mientras se realizó la entrega de donaciones recolectadas previamente, destinadas a apoyar a las familias vinculadas al caso. El encuentro también permitió fortalecer redes de apoyo entre mujeres, quienes destacaron la importancia de acompañarse mutuamente en contextos de exigencia de verdad.

Desde la organización señalaron que este tipo de espacios buscan transformar el dolor en acciones colectivas que promuevan la solidaridad y la memoria, especialmente en fechas cercanas a la Navidad, cuando el impacto emocional para las familias suele intensificarse.



La velatón se suma a otras iniciativas que, año tras año, recuerdan los hechos del CAI de San Mateo y reiteran el llamado a que estos casos no queden en el olvido.