Accidente en el oeste de Cali deja dos adolescentes muertos, al parecer realizaban piques

Dos menores de edad murieron en un aparatoso accidente de tránsito en la vía al mar en la madrugada de este viernes, cuando, al parecer, participaban en piques ilegales.

Los jóvenes de 15 y 17 años se movilizaban en una motocicleta a alta velocidad y, sin portar el casco de la manera adecuada, y al estrellarse contra otra moto, el impacto les provocó la muerte.

La comunidad que vive en inmediaciones a la vía el mar está desesperada con esta problemática, debido a que, de manera reiterada, han solicitado más controles en este corredor, petición que no ha tenido respuesta.

"La muerte de estos niños es absurda, estos piques están llegando al punto de estar cobrando vidas. Pedimos que aumenten los controles, después de las 11:00 de la noche comienzan, no hay un día en el que no lo hagan y solo se detienen, cuando hay operativos hasta la madrugada. Ahí tienen sus campaneros y entonces no suben", indicó Anny Velasco, líder de la comunidad de la vía al mar.

Lo que mayor preocupación genera es que ya las autoridades tienen claros los puntos y horarios en los que se hacen estos piques , sin embargo, los operativos son insuficientes.

La comunidad, incluso, está considerando tomar vías de hecho en la subida al kilómetro 18, como una medida desesperada para lograr que haya un puesto de control de movilidad permanente en esta vía.