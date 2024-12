Agente de tránsito fue agredido por tres personas en medio de procedimiento en Cali

Una nueva agresión contra un agente de tránsito se registró en Cali en medio de un procedimiento. Según la versión que narró el funcionario público, un joven que se movilizaba en una motocicleta lo agredió en varias oportunidades cerca de la plazoleta Jairo Varela.

El agente manifestó que se trató de un menor de edad, quien fue sorprendido cuando transportaba a una mujer, prestando un servicio a través de plataformas digitales.

"Observo que lleva una parrillera sin chaleco, ella se baja y le dice que cuánto cuesta la carrera y cuando ella le está pasando el dinero le digo que eso no está permitido, porque es transporte ilegal. Procedo a pedirle la licencia de conducción y el joven se niega, es un muchacho de 17 años", dijo el funcionario.

Pasados varios minutos, el agente de tránsito indicó que fue agredido por tres personas que llegaron al lugar, incluido al menor de edad, quien conducía la motocicleta. Los golpes le produjeron varias contusiones, por lo que tuvo que ser remitido de urgencias a un centro asistencial.

"De un momento a otro me toca la espalda una chica y otro chico que yo creo que es el novio de la muchacha y junto a ellos estaba el infractor. La muchacha me da con el casco, yo intento correr, pero me tropiezo en una valla y ahí se me van los tres encima a golpearme. Tengo fractura en el dedo meñique de la mano, tengo bastantes contusiones en la cabeza, laceraciones en la extremidad inferior izquierda, dolor en la mandíbula y por eso me dieron 20 días de incapacidad", manifestó el agente.

Cuenta el agente agredido que, aunque le fue interpuesta la infracción por incumplir las normas de tránsito, la comunidad también se opuso para que no fuera inmovilizada la motocicleta con la cual huyó después de haberlo agredido junto con las otras dos personas.

Según datos entregados por la Secretaría de Movilidad, en lo corrido del año se han registrado más de 30 agresiones contra agentes de tránsito en medio de sus labores.