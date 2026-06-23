Arrancó el Festival de Macetas 2026, una tradición que une generaciones en Cali

Con una gala inaugural que reunió a artesanas y artesanos del azúcar, autoridades locales y ciudadanos, Cali dio apertura oficial al Festival de Macetas 2026, una de las celebraciones culturales más importantes de la ciudad que se extenderá hasta el próximo 29 de junio en diferentes escenarios de la capital vallecaucana.

La edición número 26 del festival se desarrolla bajo el lema “El arte dulce que nos une” y busca exaltar la tradición de regalar macetas de alfeñique durante la celebración del Día del Ahijado, una costumbre que ha sido transmitida de generación en generación y que hoy constituye una de las expresiones culturales más representativas de la identidad caleña.

"Llegamos a la versión número 26 de nuestro Festival de Macetas, el dulce, arte que nos une yque es un patrimonio y seguimos trabajando por mantener estas identidades y tradiciones de nuestra ciudad. Entonces esperamos del 24 al 29 de junio con más de 50 actividades en toda la ciudad", dijo Leidy Higidio, secretaria de cultura de Cali.

Este año, el evento tendrá una conexión especial con Japón y México, países invitados que participarán en espacios de intercambio de experiencias, investigación y conservación de tradiciones relacionadas con la elaboración de dulces tradicionales. Durante la ceremonia de apertura, la Secretaría de Cultura rindió homenaje a portadores y defensores de esta tradición.



"Entre los reconocimientos entregados se destacan los otorgados a Ana Lucía Bravo, David Orlando Ruíz y Jullieth Carolina Páramo por sus aportes a la preservación y fortalecimiento del patrimonio cultural asociado a las macetas. La programación contará con la participación de 98 artesanas y artesanos que estarán ubicados en espacios emblemáticos como la Colina de San Antonio, el Parque Panamericano, el Bulevar del Río y el Bulevar del Oriente. Además, el festival llegará a 11 centros comerciales de la ciudad con el propósito de acercar esta tradición a nuevos públicos", señalò la funcionaria.

La agenda incluye presentaciones de salsa, música del Pacífico, danza, teatro, talleres de cocina en vivo y actividades para toda la familia.