Asaltan restaurante de la cantautora Nidia Góngora en Cali

En cámaras de seguridad quedó grabado el momento del hurto al establecimiento de comercio de propiedad de la cantaora y líder cultural, Nidia Góngora, ubicado en la galería de La Alameda de Cali . En los videos se ve a un hombre que viste gorra y chaqueta negra, quien abre la puerta, se pasea por todo el local y luego de varios minutos sale con varios objetos.

Según la denuncia de la propietaria, las pérdidas por el robo ascienden a por lo menos $4.000.000 millones que afectan su local. Entre los elementos hurtados están la caja registradora, celulares, datáfono, un bafle y otros elementos electrónicos.

"Me da mucha tristeza tener que enfrentar un hurto . Esta madrugada fui víctima de un robo en mi establecimiento y hago un llamado a que amemos a esta ciudad. Es muy difícil y triste que uno, con mucho esfuerzo, saque adelante proyectos y espacios como este y que la gente se meta de manera abrupta a robar y a dañar y a robarse las cosas, esto es muy difícil porque además de eso generamos empleo y aportamos a la ciudad", dijo Nidia Góngora.

En ese sentido, la propietaria del establecimiento hizo un contundente llamado para que la ciudadanía no compre los elementos hurtados, ya que esto fomenta la delincuencia en la ciudad.

"Les pido que por favor no compremos artículos robados. Las personas que compran esos artículos son igual de delincuentes o peor que los que lo roban, así que no fomentemos esa práctica ilegal. Estoy muy triste por lo que pasó, pero seguiremos adelante, y les pido a los jóvenes que no hagan esto porque se ve que es una persona joven, hay otra forma de salir adelante", manifestó Góngora.

A través de un comunicado, el establecimiento informó a la comunidad que el servicio durante estos días no estará disponible, mientras se adecuan los espacios afectados por el robo.