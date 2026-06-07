Asesinan a funcionaria de la Alcaldía de Suárez y de la Defensa Civil cuando llegaba a su casa

Consternación y rechazo ha generado en el municipio de Suárez, Cauca, el asesinato de Adriana Agredo, contratista de la Administración Municipal, reguladora de tránsito e integrante de la Defensa Civil Colombiana, quien fue atacada a disparos cuando llegaba a su vivienda.

De acuerdo con información preliminar, la mujer fue interceptada por hombres armados que le dispararon, causándole la muerte en el lugar de los hechos. Tras conocerse el homicidio, la Alcaldía de Suárez emitió un comunicado oficial en el que rechazó de manera categórica este hecho de violencia. Además de solicitar a las autoridades esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.

"Hoy expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, integrantes de la Defensa Civil y a todas las personas que compartieron con ella su vida y su vocación de servicio. Hoy la Administración Municipal está de luto. Nos unimos en oración por el eterno descanso de Adriana Agredo y expresamos nuestra solidaridad con sus hijos y demás familiares", dice el comunicado.

El caso ha causado especial preocupación debido a que Adriana Agredo había sido secuestrada en febrero de este año por sujetos armados. Tras permanecer retenida en la zona rural de Suárez, durante 21 días, recuperó su libertad, por lo que las autoridades también buscan establecer si existe alguna relación entre ambos hechos.



"Por ello, hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional y a todas las instituciones del Estado para que vuelquen su mirada hacia Suárez. Necesitamos una presencia efectiva que garantice la protección de la vida, la tranquilidad de la población y la defensa de los derechos fundamentales de nuestros habitantes. No podemos normalizar el horror de la violencia", señala el documento.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares y allegados de Adriana Agredo exigen justicia y esperan que las autoridades logren esclarecer las circunstancias que rodearon este crimen, que hoy mantiene de luto a la comunidad de Suárez, en el norte del departamento del Cauca.