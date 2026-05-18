En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Selección Colombia
Iván Cepeda
Clan del Golfo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Asesinaron a tres personas en zona rural de Santander de Quilichao, Cauca; autoridades investigan

Asesinaron a tres personas en zona rural de Santander de Quilichao, Cauca; autoridades investigan

La comunidad encontró los cuerpos de las víctimas con múltiples impactos de armas de fuego y junto a ellos, había un cartel alusivo a las disidencias de las Farc.

FOTO REFERENCIA HOMICIDIO- BLU RADIO.jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de may, 2026

Tres hombres fueron asesinados en zona rural de Santander de Quilichao, Cauca. El hallazgo ocurrió en una vía rural de la vereda La Palomera, zona rural de Santander de Quilichao. Al norte del departamento-

La comunidad encontró los cuerpos de las víctimas con múltiples impactos de armas de fuego y junto a ellos, había un cartel alusivo a las disidencias de las Farc, en el que a parecer se atribuían la responsabilidad del crimen.

"No es un hecho aislado ni inesperado. Es la expresión de un deterioro sostenido de la seguridad y del fortalecimiento de regímenes armados ilegales, en una zona donde desde hace ya varios años las comunidades vienen denunciando amenazas, control armado y una violencia sistemática.", señaló Leonardo González, director de Indepaz.

Lea también:

Accidente de tránsito en Cali.
Pacífico

Doce personas han muerto en accidentes de tránsito en el Valle del Cauca durante este puente festivo

Emergencia por creciente súbita en El Águila, Valle.
Pacífico

Creciente de río deja 60 familias incomunicadas en zona rural de El Águila, Valle del Cauca

Las autoridades avanzan en las investigaciones del caso, para determinar quiénes eran las víctimas y conocer las causas de este triple homicidio. Los cuerpos ya fueron trasladados a las instalaciones de Medicina Legal, para adelantar la identificación de estas personas.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Cauca

Homicidios

Publicidad

Publicidad

Publicidad