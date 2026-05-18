Asesinaron a tres personas en zona rural de Santander de Quilichao, Cauca; autoridades investigan

Tres hombres fueron asesinados en zona rural de Santander de Quilichao, Cauca. El hallazgo ocurrió en una vía rural de la vereda La Palomera, zona rural de Santander de Quilichao. Al norte del departamento-

La comunidad encontró los cuerpos de las víctimas con múltiples impactos de armas de fuego y junto a ellos, había un cartel alusivo a las disidencias de las Farc, en el que a parecer se atribuían la responsabilidad del crimen.

"No es un hecho aislado ni inesperado. Es la expresión de un deterioro sostenido de la seguridad y del fortalecimiento de regímenes armados ilegales, en una zona donde desde hace ya varios años las comunidades vienen denunciando amenazas, control armado y una violencia sistemática.", señaló Leonardo González, director de Indepaz.

Las autoridades avanzan en las investigaciones del caso, para determinar quiénes eran las víctimas y conocer las causas de este triple homicidio. Los cuerpos ya fueron trasladados a las instalaciones de Medicina Legal, para adelantar la identificación de estas personas.