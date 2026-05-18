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Creciente de río deja 60 familias incomunicadas en zona rural de El Águila, Valle del Cauca

La emergencia afectó un puente que comunica a la comunidad de la vereda Cañaveral con el departamento de Risaralda.

Emergencia por creciente súbita en El Águila, Valle.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de may, 2026

La emergencia se registró en la vereda Cañaveral, del municipio de El Águila, en límites de los departamentos del Valle del Cauca y Risaralda. En ese punto, las fuertes lluvias provocaron una creciente súbita del río Cañaveral, lo que generó múltiples daños en las zonas aledañas a este afluente.

La creciente afectó la carretera de acceso a la vereda, lo que deja a aproximadamente unas 60 familias incomunicadas. Las autoridades locales ya se encuentran atendiendo los daños y verificando las viviendas del sector.

"Afectó mayoritariamente infraestructura vial, presentándose la pérdida de un tramo de carretera, afectación a puentes que comunican los municipios del Águila, Valle del Cauca con La Celia, Risaralda, también la afectación de una vivienda en jurisdicción del municipio de la Celia. Continuamos trabajando para restablecer hasta donde sea técnica y humanamente posible la situación o las condiciones iniciales", señaló Adolfo Gómez, secretario de gobierno de El Águila.

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A primera hora de este lunes, el alcalde del municipio, Andrés Herrera, visitó la zona afectada, verificando también otros sectores como Villanueva, ahí confirmó que los jarillones del sector evitaron que las consecuencias de la emergencia hubiesen sido más grave. Sin embargo estas estructuras sí sufrieron algunos daños por la fuerza de la corriente.

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