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Asesinaron a un menor de 13 años en zona rural de La Victoria, Valle; autoridades investigan

La policía del departamento aseguró que el cuerpo del adolescente presentaba lesiones ocasionadas con arma blanca quien fue encontrado en el sector de Santa Teresa en zona rural.

En potrero de La Victoria fue hallado sin vida un menor de edad
Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de jun, 2026

Hay consternación en el municipio de La Victoria, ubicado al norte del Valle del Cauca, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un menor de 13 años en el sector de Santa Teresa, en la parte alta, cerca a una urbanización conocida como Córdoba, de la zona rural.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Valle, el hallazgo se produjo en las últimas horas por aviso de la misma comunidad, que halló el cuerpo en un potrero ubicado en un sector apartado del casco urbano del municipio.

"La Policía Nacional de Colombia, a través del Departamento de Policía Valle, se permite informar a la opinión pública que, en horas de la mañana de este lunes 1 de junio de 2026, fue hallado el cuerpo sin vida de un menor de edad, en zona rural del municipio de La Victoria", dijo el teniente coronel Marco Antonio Mora, comandante del Distrito de Policía Roldanillo.

Información preliminar señala que el cuerpo del adolescente presentaba lesiones ocasionadas con arma cortopunzante. Por ahora, las circunstancias y móviles del crimen son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

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"Una vez se tuvo conocimiento del suceso, unidades de la Policía Nacional acudieron al lugar, adelantaron los actos urgentes y pusieron el caso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables", expresó el oficial.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para entregar información que permita avanzar en la investigación, garantizando absoluta reserva.

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