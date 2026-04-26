Así avanza la recuperación de los heridos del ataque terrorista en la vía Panamericana

A través de su cuenta de X el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, dio el más reciente reporte de las víctimas del atentado terrorista ocurrido al mediodía del sábado en la vía Panamericana. En su texto, el mandatario explicó que el número de fallecidos ascendió a 20, todos civiles mayores de edad, 15 de ellos mujeres y 5 hombres.

En cuanto al número de heridos, Guzmán indicó que de las 36 personas tres permanecen en una unidad de cuidados intensivos (UCI), mientras que los cinco menores de edad ya se encuentran fuera de peligro. Todos los pacientes se encuentran siendo atendidos en distintos centros asistenciales del departamento, especialmente en Piendamó y Popayán.

"Llegaron 13 pacientes, de los cuales tres ingresaron a cuidados intensivos y lastimosamente una de ellos falleció en horas de la madrugada. Tres pacientes los tenemos en pediatría y a uno que no tenía gravedad, se le dio salida. Otra paciente llegó ya en muy mal estado, se le hicieron maniobras de cardioresuditación pero falleció. Y en este momento tenemos cinco pacientes en el servicio de urgencias, siendo valorados", señaló René Zúñiga, subgerente científico Hospital Universitario San José de Popayán.

Atentado vía Panamericana Foto: AFP

La mayoría de los lesionados sufrieron trauma craneocefálico por la explosión, tres de ellos con casos muy severos y de extrema gravedad, teniendo en cuenta que son los que permanecen en UCI.



Mientras tanto, las familias de las personas fallecidas recibirán auxilios funerarios para poder sepultar a sus seres queridos. La mitad de estas víctimas eran residentes de la vereda Pedregosa.