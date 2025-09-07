Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Así fue el rescate de hombre que rodó por la pendiente de mirador en zona rural de Cali

Así fue el rescate de hombre que rodó por la pendiente de mirador en zona rural de Cali

Una vez rescatado, el paciente fue trasladado al hospital más cercano en la ladera de la ciudad, donde es atendido por el personal médico.

Rescate de un hombre en la zona rural de Cali
Bomberos de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 07, 2025 11:37 a. m.

Un operativo de búsqueda y rescate se desarrolló en la parte alta del corregimiento de Golondrinas, en zona rural de Cali, durante este domingo, luego de que en la madrugada se reportara la caída de un hombre que departía en un mirador de la zona, quien había perdido el equilibrio y rodó por la pendiente.

De inmediato, la emergencia fue atendida por los bomberos, quienes despacharon dos máquinas y una ambulancia para la búsqueda en tierra y utilizaron drones como apoyo desde el aire. El rescate tomó varias horas, teniendo en cuenta la inclinación de la pendiente y la vegetación de la zona.

"Al llegar al sitio se valora al paciente de 28 años, que tiene varias lesiones, y se traslada a un centro asistencial. La emergencia fue atendida por diez unidades bomberiles", indicó la radiooperadora de los bomberos de Cali, Nataly Castaño.

Una vez rescatado, el paciente fue trasladado al hospital más cercano en la ladera de la ciudad, donde es atendido por el personal médico.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cali