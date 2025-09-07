Así fue el rescate de hombre que rodó por la pendiente de mirador en zona rural de Cali

Un operativo de búsqueda y rescate se desarrolló en la parte alta del corregimiento de Golondrinas, en zona rural de Cali, durante este domingo, luego de que en la madrugada se reportara la caída de un hombre que departía en un mirador de la zona, quien había perdido el equilibrio y rodó por la pendiente.

De inmediato, la emergencia fue atendida por los bomberos, quienes despacharon dos máquinas y una ambulancia para la búsqueda en tierra y utilizaron drones como apoyo desde el aire. El rescate tomó varias horas, teniendo en cuenta la inclinación de la pendiente y la vegetación de la zona.

Tras varias horas de búsqueda, los bomberos de Cali lograron rescatar a un hombre que había caído de un mirador en el corregimiento de Golondrinas. La inclinación de la pendiente y la vegetación dificultaron el rescate. #VocesySonidos pic.twitter.com/yq2cgiO6i7 — BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 7, 2025

"Al llegar al sitio se valora al paciente de 28 años, que tiene varias lesiones, y se traslada a un centro asistencial. La emergencia fue atendida por diez unidades bomberiles", indicó la radiooperadora de los bomberos de Cali, Nataly Castaño.

Una vez rescatado, el paciente fue trasladado al hospital más cercano en la ladera de la ciudad, donde es atendido por el personal médico.