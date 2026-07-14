Así funcionará el modelo que busca que Cali tenga un alumbrado público 100% LED

La ciudad de Cali avanza hacia una de las transformaciones más ambiciosas de su infraestructura urbana, pues las Empresas Municipales presentaron el proyecto con el que se busca modernizar la totalidad del sistema de alumbrado público mediante tecnología LED, una iniciativa que contempla la renovación de más de 100.000 luminarias, además de la instalación de casi 4.000 nuevas y la implementación de sistemas inteligentes de telegestión para monitorear la red en tiempo real.

Emcali explicó que la ciudad cuenta actualmente con 186.359 luminarias, siendo el segundo parque lumínico más grande de Colombia, y que entre 2024 y 2025 se logró modernizar cerca del 30 % del sistema con tecnología LED.

Ahora, el nuevo objetivo es completar la transición para mejorar la eficiencia energética, fortalecer la seguridad, optimizar la operación del servicio y ampliar la cobertura del alumbrado público.

Uno de los aspectos que Emcali buscó aclarar es que el proyecto no implica la privatización del alumbrado público. De acuerdo con la empresa, la infraestructura seguirá siendo de propiedad de Emcali y de los caleños.



La entidad conservará la administración, el control, la supervisión y la responsabilidad sobre el servicio, mientras que un aliado estratégico será seleccionado mediante un proceso competitivo para ejecutar la modernización, la operación y el mantenimiento del sistema bajo la vigilancia de la empresa y de los organismos de control.

Según explicó EMCALI, la compañía continuará liderando la supervisión técnica, operativa, financiera y jurídica del contrato, administrará el sistema de telegestión, verificará la ejecución de las obras, atenderá las peticiones ciudadanas y coordinará las acciones con la Administración Distrital y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

En ese sentido, la alianza estratégica no reemplaza a EMCALI como operador del alumbrado público, sino que busca fortalecer su capacidad de gestión mediante el apoyo de un inversionista especializado.

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La inversión estimada asciende a $450.000 millones, recursos que, según EMCALI, provendrán del recaudo existente del impuesto de alumbrado público, por lo que la iniciativa no generará endeudamiento para la ciudad ni incrementará las tarifas a los usuarios. La fase de modernización tendría una duración aproximada de 24 meses.

Entre los beneficios esperados figuran una reducción del 50 % al 60 % en el consumo de energía, un ahorro cercano a $17.000 millones anuales, mayor iluminación en vías, parques y corredores peatonales, además de la incorporación de herramientas de monitoreo inteligente que permitirán detectar fallas en tiempo real y agilizar las labores de mantenimiento.

La empresa también sostiene que la modernización contribuirá a mejorar la percepción de seguridad en diferentes sectores de la ciudad.

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En materia de transparencia, EMCALI informó que solicitó el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación y aseguró que el proceso contará con mecanismos de supervisión técnica, financiera, jurídica y administrativa, además de la publicación de las condiciones de contratación y espacios de socialización para que la ciudadanía y los diferentes sectores interesados puedan hacer seguimiento al proyecto.

