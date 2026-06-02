Emcali reporta aumento en el consumo de energía en hogares caleños por ola de calor

Las altas temperaturas ya comienzan a registrarse el la ciudad de Cali, pues en los últimos días, los registros más intensos indican que se han alcanzado hasta los 29, incluso, los 30 grados centígrados.

Si bien esta situación ha puesto la atención de las autoridades en los niveles de ríos y embalses para evitar un posible racionamiento de agua, también ha encendido alertas en el servicio de energía por el aumento del uso de ventiladores y aires acondicionados en los hogares de los caleños.

"Se está subiendo en un 2% aproximadamente, y esperamos saber en la etapa crítica que podamos tener, ya con un Niño en su totalidad, en su plenitud, a cuánto podemos llegar. La recomendación que se hace es que hagan un uso adecuado de este tipo de elementos, prender el aire mientras el clima se normaliza, a través de los elementos que manejan un 'timer', tener un uso más focalizado de las horas donde se presenten los calores excesivos", señaló Mario Ocaña, gerente de Energía de Emcali.

Por su parte, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, está haciendo seguimiento permanente a la represa de la Salvajina, también se encuentra adelantando protocolos para elevar el nivel del embalse, para así mitigar algún riesgo de desabastecimientos.



"Nuestra red de monitoreo reporta una disminución de casi el 50% de las precipitaciones con respecto a la media histórica, un aumento de temperaturas bastante importante y un aumento de la radiación, que son las condiciones típicas para este tipo de eventos. Entonces es probable que lo que sea la segunda temporada seca del año, que es julio-agosto, podamos consolidar estas condiciones ya propias de año", explicó Oscar Ramírez, técnico en meteorología de la CVC.

