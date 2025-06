En julio rotará el pico y placa y Cali: así quedará rigiendo la medida

Desde este martes 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2025, se implementará la nueva rotación del pico y placa para reducir la congestión y la contaminación en Cali. Desde la alcaldía afirmaron que durante la primera semana de implementación la medida será de carácter pedagógico, sin embargo, a partir del lunes 7 de julio, quienes infrinja la norma estarán sujetos a sanciones.

¿Cómo regirá pico y placa el segundo semestre de 2025 en Cali?

"El horario de la restricción no tendrá modificaciones, continuará de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes. El fin de semana y festivos, la medida no aplica", confirmaron desde la secretaría de Movilidad de Cali.

Así regirá el pico y placa en el segundo semestre de 2025 en Cali

La rotación para este segundo semestre será: lunes: 3 y 4, martes: 5 y 6, miércoles: 7 y 8, jueves: 9 y 0 y viernes: 1 y 2.

Pico y placa en Cali para segundo semestre de 2025. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali.

Estas son las excepciones al pico y placa en Cali

Dentro de este decreto siguen contempladas algunas excepciones como: carros eléctricos/híbridos, transporte público, motocicletas, vehículos oficiales, personas con discapacidad o movilidad reducida.

Por otro lado, el secretario de movilidad De Cali, Gustavo Orozco, también anunció la llegada de 20 reguladores a la ciudad para apoyar las labores viales, su trabajo se centrará especialmente en el centro de la ciudad.