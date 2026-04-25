Ataque con explosivos en la vía Panamericana deja seis civiles heridos, entre ellos un menor

Este sería el quinto ataque terrorista de las últimas 24 horas ocurrido en la región. Se registró en el sur del departamento del Cauca, en el corregimiento de Mojarras del municipio de Mercaderes. El explosivo fue instalado en inmediaciones de la vía Panamericana, a la altura del sector de Pan de Azúcar.

El artefacto fue activado al paso de un vehículo de transporte intermunicipal y un bus escalera, lo que se conoce comúnmente como 'chiva', desatando así el caos y la zozobra entre conductores y pasajeros.

A través de su cuenta de X, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó que en este ataque resultaron heridas seis personas: el conductor de servicio público, el cual es el de mayor gravedad, y cinco pasajeros, entre ellos un menor, que ya fueron atendidos y trasladados hasta el hospital de Popayán.

"Este atentado no solo golpea a la región, sino que constituye una grave amenaza contra la vida y la tranquilidad de nuestras comunidades. Por ello, rechazamos con total firmeza estos actos criminales y reiteramos la necesidad urgente de seguir actuando de manera coordinada con el Gobierno nacional para proteger los corredores viales que son esenciales para la vida, la economía y la integración del noroccidente del país", indicó el mandatario.



Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López, confirmó que se encuentra viajando junto a la cúpula militar y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para asistir al consejo de seguridad que se realizará en Palmira, Valle. También confirmó que ordenó el despliegue de todas las unidades militares y operaciones conjuntas para restablecer el control del territorio.

"No vamos a ceder un solo espacio al terrorismo ni a las estructuras criminales que pretenden desestabilizar el noroccidente del país.", señaló a través de X.