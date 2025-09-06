Ataque con fusil a una patrulla de la Policía en Cali dejó cuatro heridos y un muerto

En el oriente de Cali, cuatro personas resultaron heridas cuando delincuentes atacaron con fusil a una patrulla de la Policía que atendía un supuesto caso de hurto.

Este hecho se registró cuando, a la línea 123, se recibió la denuncia del presunto crimen ocurrido en el barrio Manuela Beltrán. De inmediato se envió una patrulla desde la estación de Policía más cercana. Cuando los uniformados estaban llegando al sitio indicado, fueron atacados a disparos por delincuentes.

Los patrulleros reaccionaron al ataque, desatando así un enfrentamiento que generó minutos de pánico entre la comunidad, que rápidamente corrió a refugiarse en casas y negocios cercanos.

Uno de los aspectos que más llama la atención es que uno de los atacantes estaba utilizando un fusil, con el cual le provocó lesiones a uno de los policías. Otras tres personas también resultaron heridas, quienes rápidamente fueron llevadas al hospital Carlos Holmes Trujillo.

De los hombres que iniciaron el ataque, las autoridades confirmaron que uno fue capturado y otro fue abatido en medio de la balacera. Ahora lo que se investiga es si esa llamada inicial, que hizo ir a los patrulleros al lugar de los hechos, habría sido una trampa para poder atacar a los uniformados.