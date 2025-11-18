En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Atentado con explosivos amenaza servicio de luz para más de 100.000 usuarios en el norte del Cauca

Atentado con explosivos amenaza servicio de luz para más de 100.000 usuarios en el norte del Cauca

CEO confirmó un atentado con contra su infraestructura de transmisión en el sector Chayani, en Cajibío, Cauca. El ataque dañó la red eléctrica de la zona.

