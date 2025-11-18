Atentado con explosivos amenaza servicio de luz para más de 100.000 usuarios en el norte del Cauca

La Compañía Energética de Occidente (CEO) confirmó un nuevo atentado contra su infraestructura de transmisión en un punto del sector Chayani, en el municipio de Cajibío, norte del Cauca.

Los hechos se registraron el lunes 17 de noviembre y, según las primeras informaciones, grupos armados habrían utilizado explosivos para causar daños a la red que suministra el servicio de energía eléctrica.

Aunque por ahora la situación no deja usuarios afectados, existe el riesgo de que más de 100.000 personas puedan resultar impactadas si la red presenta fallas adicionales debido a los daños generados por la explosión, que dejó parte de la estructura colgando y en condición inestable.

“Tras maniobras de suplencia y la rápida respuesta de nuestros equipos técnicos, se logró mantener la continuidad del servicio y evitar afectaciones a nuestros usuarios. En el momento, nuestras brigadas están listas para ingresar al territorio; sin embargo, nos encontramos a la espera de condiciones de seguridad que permitan el acceso y la evaluación precisa de los daños”, dice el comunicado.



De acuerdo con la información suministrada por la entidad, los ingenieros estiman que la reparación total del daño causado por el explosivo podría tomar aproximadamente 10 días, siempre y cuando se mantengan las condiciones de seguridad necesarias para trabajar en la zona.

“CEO rechaza enfáticamente este tipo de acciones que atentan contra la infraestructura eléctrica, ponen en riesgo la continuidad del servicio y representan una grave amenaza para la seguridad energética de la región. Estamos del lado de las comunidades; por eso, la prioridad en estas circunstancias es salvaguardar la vida, garantizar la continuidad del servicio”, puntualiza el documento.

Aunque actualmente no se han reportado cortes ni fallas en el servicio, la entidad advirtió que el daño estructural generado por el artefacto explosivo podría comprometer la estabilidad de la red, mientras las autoridades investigan qué grupo armado estaría detrás del atentado.