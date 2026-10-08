Atentado de disidencias con volqueta cargada de explosivos puso en riesgo a más de 300 personas

Un nuevo ataque con explosivos alteró la tranquilidad de los habitantes del municipio de Miranda, Cauca, donde una volqueta cargada con varios artefactos explosivos fue abandonada cerca de una unidad militar.

El hecho ocurrió en el barrio El Porvenir, donde tropas del Batallón de Montaña N.° 8, adscrito a la Brigada 29 del Ejército, fueron objeto de un ataque que, de acuerdo con la información preliminar, fue perpetrado por integrantes de la estructura Dagoberto Ramos, una de las estructuras de las disidencias de las Farc con presencia en el norte del Cauca.

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Según el reporte, los responsables del ataque terrorista llegaron hasta el sector en la volqueta acondicionada con ocho elementos explosivos tipo cilindro. Al advertir la presencia de los militares, abandonaron el vehículo y escaparon del lugar.

Posteriormente, dos de los ocho artefactos fueron activados. Las cargas estaban ubicadas por fuera de las instalaciones militares, aunque suficientemente cerca como para generar una situación de riesgo para quienes se encontraban en el sector.



El Ejército indicó que, hasta el momento, ningún soldado resultó herido y tampoco se reportan daños materiales en la unidad militar. Sin embargo, la dimensión del ataque generó preocupación debido a que, según la institución, la acción puso en riesgo a más de 300 personas que viven o transitan habitualmente por esta zona de Miranda.

Tras la explosión, las tropas aseguraron el sector y adelantan las respectivas verificaciones para establecer las condiciones de seguridad y determinar si quedaron otros artefactos que puedan representar peligro para la población. La utilización de una volqueta cargada con explosivos evidencia, además, el nivel de riesgo que representan este tipo de acciones para las comunidades, pues el vehículo fue dejado en un sector urbano y próximo a una instalación militar.

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El Ejército rechazó el uso indiscriminado de explosivos y señaló que este tipo de acciones no solamente tienen como objetivo afectar a la fuerza pública, sino que pueden terminar poniendo en peligro directamente a la población civil.

Las autoridades mantienen presencia militar en el sector mientras avanzan las investigaciones para establecer plenamente quiénes participaron en la preparación y ejecución del atentado y determinar si existen otros responsables vinculados a la estructura Dagoberto Ramos.