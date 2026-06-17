Autoridades decretan ley seca en Cali para la segunda vuelta presidencial

Las autoridades en Cali anunciaron las medidas de seguridad que regirán durante la segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio. Entre ellas, se destaca la implementación de la ley seca, que comenzará a las 6:00 de la tarde del sábado 20 de junio y se extenderá hasta el mediodía del lunes 22 de junio. La medida busca garantizar el orden público y el normal desarrollo de la jornada electoral.

Además, la ciudad contará con un dispositivo especial de seguridad para custodiar los puestos de votación y atender cualquier situación que pueda afectar el proceso democrático.

"Estarán dispuestos no solamente para asegurar allí los puestos de votación, sino para las demás actividades del certamen electoral, como es precisamente el transporte, o más bien la escolta y el transporte del material electoral hacia los puestos de votación, e igualmente desde los puestos de votación hacia los sitios de escrutinio", manifestó el general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Elecciones / Imagen de referencia / Foto: Registraduría Nacional

En cuanto al panorama electoral en el Valle del Cauca, las autoridades continúan evaluando la situación de tres mesas de votación que podrían ser trasladadas debido a problemas de orden público en zonas específicas del departamento. La decisión dependerá de los análisis de seguridad que adelantan la Fuerza Pública y los organismos electorales.



"Lo que se pudo realizar con los registradores es que realmente no hay ningún problema en ninguna de las mesas. Solamente hay una solicitud que fue aprobada en este comité del municipio de Bolívar, que solicita el traslado de tres mesas de la zona alta, porque en las elecciones pasadas ha habido enfrentamientos en la zona alta donde están ubicadas estas mesas. Entonces se solicitó, nosotros aprobamos y ahorita va para el Comité de Vigilancia Electoral Nacional. De resto, todas las mesas están cubiertas, todo está muy tranquilo", dijo Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle.

Las autoridades insistieron en que cualquier modificación en los puestos o mesas de votación se realizará únicamente si existen razones de fuerza mayor que garanticen la seguridad de los votantes y del personal electoral.