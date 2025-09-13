Autoridades refuerzan operativos para capturar a motoladrones en Cali

En redes sociales se han hecho virales varios videos de presuntos motoladrones en Cali, lo que ha generado indignación y rechazo entre los caleños, ya que tienen atemorizados a varios sectores de la capital del Valle. Mientras tanto, las autoridades han dicho que en la ciudad ya opera un grupo especial de la Policía con el fin de combatir a estos delincuentes que se desplazan en motocicleta.

Precisamente para esto, las autoridades han implementado el uso de drones en puntos calientes de la ciudad para identificar a estos delincuentes, lo que ha derivado ya en la captura de varios de ellos.

“Con respecto a los videos sobre hurtos a personas y vehículos que han estado circulando en Cali, reiterar que el señor alcalde ha dispuesto, en coordinación con nuestra Policía Metropolitana, un grupo especial de investigación que está haciendo la identificación de los responsables de estos hurtos”, expresó Jairo García, secretario de Seguridad de Cali.

Por su parte, el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, anunció en las últimas horas la captura de un delincuente, detenido cuando le hurtaba las pertenencias a los pasajeros de un vehículo. Cabe resaltar que el pasado martes las autoridades presentaron a 10 capturados, señalados de pertenecer a una banda de ‘motoladrones’, denominados ‘Los Sagaces’.