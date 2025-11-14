En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Balacera en heladería al norte de Cali deja dos personas asesinadas

Balacera en heladería al norte de Cali deja dos personas asesinadas

Las autoridades ya se encuentran en la zona realizando las respectivas labores judiciales, mientras que la Policía adelanta un plan candado para localizar y capturar a los responsables.

