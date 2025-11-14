Balacera en heladería al norte de Cali deja dos personas asesinadas

Un doble homicidio se registró en una reconocida heladería ubicada en el barrio Santa Mónica Residencial, al norte de Cali, alrededor del mediodía de este viernes. Hombres armados llegaron al establecimiento, buscando a dos personas que se encontraban el lugar.

Las víctimas intentan ocultarse detrás del mostrador de la heladería mientras los delincuentes comienzan la balacera, desatando el pánico en el lugar.

Las autoridades ya se encuentran en la zona realizando las respectivas labores judiciales y el levantamiento de los cuerpos, mientras que la Policía adelanta un plan candado en el norte de la ciudad para localizar y capturar a los responsables.

Por el momento, las víctimas de este ataque no han sido identificadas, ni se ha determinado si habrían sido amenazadas anteriormente.