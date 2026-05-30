Buenaventura lanza campaña turística tras desplome del 95% en reservas hoteleras

Tras el reporte que hicieron empresarios y comerciantes de Buenaventura, donde manifestaron su preocupación por la caída de las reservas hoteleras en un 95%, las autoridades iniciaron una campaña que busca recuperar la confianza de los viajeros.

La afectación al turismo se generó como consecuencia de los recientes hechos de inseguridad, como el asesinato de Alexander Valencia y el secuestro de su hijo Nicolás en las playas de La Bocana, además de los constantes bloqueos a la vía de acceso al principal puerto sobre el Pacífico.

Las acciones para fomentar la llegada de visitantes se han fortalecido, teniendo en cuenta que se está ad portas del inicio de la temporada de avistamiento de ballenas; pues la falta de turistas representaría un riesgo para la economía de las comunidades locales.

"Avanzamos en una campaña de promoción y reactivación turística para seguir posicionando el Valle del Cauca y nuestro Pacífico como destinos de naturaleza, cultura, gastronomía y bienestar. Por supuesto lamentamos profundamente lo ocurrido, pero también queremos y creemos que estos hechos no pueden empañar el enorme esfuerzo que hacen las comunidades, las personas, los empresarios que le han apostado al turismo en esta región, para sacar adelante este destino", señaló la secretaria de Turismo del Valle, Miyerlandi Torres.



Las autoridades en Buenaventura confirmaron el refuerzo de la seguridad en destinos como La Bocana, Piangüita, Ladrilleros, San Cipriano, entre otros, en un trabajo articulado con la Armada Nacional, la Policía y el Ejército, garantizando la protección no sólo de los visitantes, sino de las comunidades de estos sectores, quienes su principal fuente de ingreso es el turismo.