Caída superior al 80 % en donación de córneas pone en riesgo al Banco de Ojos del suroccidente

La disminución en la donación de córneas tiene en alerta a la Fundación Banco de Ojos del Occidente Colombiano, una entidad sin ánimo de lucro con sede en Cali que desde hace más de tres décadas trabaja en la recuperación de tejidos oculares para trasplantes.

Roger Peña, oftalmólogo y director de la institución, advirtió que la situación es crítica y que el funcionamiento del banco de ojos podría verse comprometido si no aumenta la donación de este tejido.

“En los últimos meses, la Fundación está atravesando un momento muy crítico debido a la falta de donantes. Es una situación grave que incluso pone en riesgo su funcionamiento. Existe un alto riesgo de que pueda desaparecer, y esto es muy preocupante, porque aunque sea una parte muy pequeña del cuerpo, puede dar vida, mejorar la visión de las personas y, en general, su calidad de vida”, dijo Peña.

El reporte indica que en lo corrido de 2026 la donación de córneas ha caído cerca de un 80 %, por lo que el profesional pidió apoyo a clínicas, hospitales y a la comunidad en general para fomentar la donación de este tejido. Advirtió además que, de no mejorar la situación, el banco podría cerrar sus puertas incluso antes de finalizar el año.



“Buscamos que la gente sea más altruista y que haya mayor sensibilización en la comunidad, así como en clínicas, hospitales e IPS, que son potenciales generadores de donantes. También pedimos apoyo a la Secretaría de Salud, a través de su red de donación, para que todos nos unamos y hagamos esfuerzos que eviten el cierre de la institución”, añadió el director.

Según datos del Banco de Ojos, actualmente más de 230 pacientes están a la espera de un trasplante de córnea. La preocupación aumenta porque, a esta misma fecha del año pasado, ya se habían obtenido 46 córneas donadas, mientras que en lo corrido de este año solo se han logrado recuperar 10 tejidos.