Cali se prepara para la llegada del fenómeno de El Niño: descartan racionamiento de agua

Con la alerta del Ideam de la llegada anticipada del fenómeno de El Niño al país, las autoridades en Cali han entrado en una fase de preparación y alistamiento para atender los riesgos y posibles emergencias que se puedan generar en la ciudad.

Principalmente, se han enfocado en garantizar el suministro de agua potable durante esta temporada. Por lo que desde las empresas municipales de Cali se inició un plan de contingencia para apoyar la red alta de la ciudad desde las plantas del río Cauca. Además de hacer una vigilancia permanente de la represa de Salvajina, que actualmente se encuentra con un nivel del 74%.

"Estamos trabajando en el protocolo, adecuando nuestras redes para enfrentar el fenómeno de sequía que se tiene previsto y anunciado por las autoridades, entre los meses de agosto y septiembre. Queremos darle un parte de tranquilidad, que nosotros como empresa de servicios públicos estamos realizando todas las acciones pertinentes para garantizar la continuidad del servicio", señaló Lucierne Obonaga, subgerente de agua potable de Emcali.

Hasta el momento se descarta algún riesgo de racionamiento de agua en la ciudad; sin embargo, podrían generarse bajas presiones en la zona de ladera, viviendas de las comunas 18 y 20, por la disminución del caudal de los ríos que abastecen la red alta.