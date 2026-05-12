¿Qué tan intenso será el fenómeno de El Niño y cuándo comenzará? IDEAM responde

La directora del IDEAM, Ghisliane Echeverry, explicó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 que el comportamiento climático en el país responde a varios factores simultáneos. “Son varios fenómenos meteorológicos, no solo el fenómeno de El Niño”, afirmó, al advertir que el análisis no puede centrarse en una sola variable.

En ese contexto, señaló que en la región Caribe se presenta una situación asociada a la temporada pre-ciclónica del Atlántico. “Suele pasar que aumenten las temperaturas”, indicó, aunque aclaró que lo inusual en este caso es la intensidad del calor registrada en algunos sectores del país.



Fenómeno de El Niño aún no se consolida

Echeverry precisó que actualmente el fenómeno de El Niño aún no se encuentra consolidado, aunque existe probabilidad de su desarrollo. “Tenemos probabilidades de un fenómeno de El Niño”, dijo, al explicar que el país podría entrar en una fase más definida durante el segundo semestre del año.

Sobre la intensidad del evento, la directora del IDEAM advirtió que aún no hay una certeza absoluta. “En este momento las fuentes oficiales hablan de un Niño entre moderado y muy fuerte”, señaló, al insistir en que estas proyecciones pueden cambiar en el corto plazo.



¿Habrá un 'Super Niño' en Colombia?

En relación con las versiones sobre un posible “Super Niño”, Echeverry fue cauta frente a las interpretaciones más extremas. “Hay modelos internacionales que hacen estimaciones que pueden estar sobre-estimadas o subestimadas”, explicó, al subrayar que no existe confirmación oficial sobre ese escenario.

También aclaró que El Niño no implica la desaparición de las lluvias en Colombia, sino una reducción progresiva. “El fenómeno de El Niño no es un interruptor que apaga las lluvias”, afirmó, al recalcar que sus impactos dependen de cada región del país.



Finalmente, el IDEAM advirtió que los efectos más notorios podrían sentirse hacia finales y comienzos de año. “No se van a ir las precipitaciones, pero va a llover menos de lo normal y seguramente en diciembre y enero se va a exacerbar mucho más la sequía”, concluyó la funcionaria.