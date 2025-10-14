Campesinos bloquean la vía Panamericana en Rosas, Cauca

Un grupo de campesinos del macizo colombiano, que llegó hoy al municipio de Rosas, Cauca, está bloqueando a esta hora la vía Panamericana en un sector conocido como El Céfiro, entre Popayán y Pasto.

Allí, instalaron barricadas y atravesaron vehículos sobre la carretera, mientras protestan porque el Gobierno Nacional, según dicen, no ha cumplido los compromisos con los damnificados de la avalancha de hace dos años.

Nuevamente el departamento de Nariño está incomunicado y la economía de varios municipios del suroccidente del país está paralizada.

“La protesta pacífica es un derecho, pero los bloqueos no lo son. Estas protestan no representan la voz de las comunidades, sino la perdida de confianza en las instituciones que deberían garantizar el bienestar de todos”, expresó el director del Consejo Gremial del Cauca, Julián Torres.



“Exigimos al Gobierno Nacional un diálogo responsable y un respeto por el Cauca, una región productiva que continúa afectada por el abandono estatal”, agregó.

Hay cantidad de vehículos estacionados con mercancías y alimentos en esta carretera. Este año la vía Panamericana ha sido bloqueada por protesta más de 40 veces.