Campesinos bloquean nuevamente vía Popayán–Cali: exigen presencia del Gobierno nacional

En la entrada norte de Popayán, en la Vía Panamericana , se encuentran más de 1.000 campesinos del Cañón del Micay impidiendo el tránsito de vehículos.

La congestión es enorme y por eso muchas personas han tenido que caminar para llegar esta mañana a sus lugares de trabajo en la capital del Cauca.

Los campesinos siguen esperando la llegada de los representantes del Gobierno nacional. Quieren una reunión con delegados de varios ministerios para exigir que llegue la inversión social, así como llegó la operación Perseo a esa zona del Cauca.

"Estamos en la zona del Parque Industrial de Popayán y las comunidades del Cañón del Micay, solicitamos nuevamente, porque ya lo venimos haciendo hace mas de un año, en la búsqueda de poder hablar con el Presidente de la Republica, pero no ha pasado nada, queremos soluciones, y estamos en la vía esperando, la tenemos bloqueamos, queremos dialogo. El Gobierno del Cauca nos pide que no bloqueemos, pero a nosotros el Gobierno nacional no nos escucha", dijo Duverney Galvis, vocero de los manifestantes.

Estos campesinos llegaron a Popayán hace tres días. Advierten que si hoy no son escuchados por el Gobierno Petro seguirán bloqueando la carretera. Advierten que hoy llegarán más campesinos de Argelia y El Tambo Cauca al lugar de la protesta.