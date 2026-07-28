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Clínica Versalles en Cali suspende atención a usuarios de EPS SOS por millonarias deudas

La EPS SOS es la principal contratante de la clínica y sus pagos representan cerca del 45& de sus ingresos totales.

Urgencias de la clínica Versalles en Cali.
Urgencias de la clínica Versalles en Cali.
Clínica Versalles.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de jul, 2026

En la mañana de este martes, la Clínica Versalles de Cali anunció la suspensión de la atención a los pacientes de la EPS SOS, debido a la falta de pagos que esta entidad tiene con la institución, los cuales representan casi la mitad de los ingresos mensuales de la clínica.

La decisión fue dada a conocer a través de un comunicado, donde la institución aclara que optó por esta medida, debido al reiterado incumplimiento en los acuerdos de pago que ya se habían definido meses atrás por parte de la EPS, una situación que hace insostenible la prestación de servicios a esta población.

"Situación que se ha agravado de manera significativa durante los dos últimos meses, debido al incumplimiento del acuerdo de pago suscrito por la EPS Servicio Occidental de Salud SOS, nuestro principal contratante. Este incumplimiento pone en grave riesgo la sostenibilidad financiera y la continuidad operativa de la institución.

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"Actualmente, la facturación mensual de la SOS representa aproximadamente el 45% de los ingresos de la clínica. En este contexto, el incumplimiento del pago de cerca del 75% de la facturación durante dos meses consecutivos, ha generado una situación de iliquidez que hace financieramente inviable mantener la operación en las condiciones actuales", indicó la doctora Martha Barona, gerente médica de la Clínica Versalles.

Este cierres de servicios se suma al del Hospital Universitario del Valle, que decidió suspender la atención a los pacientes de Emssanar debido a la falta de pago de una cartera superior a los 200 millones de pesos.

Este panorama hace más grave la crisis de salud, pues justo son los usuarios de estas EPS Emssanar y SOS los que últimamente han realizado plantones exigiendo soluciones a las barreras de atención.

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