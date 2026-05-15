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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Comunidad del consejo comunitario Bocas del Palo en Jamundí denuncia incursión de hombres armados

Comunidad del consejo comunitario Bocas del Palo en Jamundí denuncia incursión de hombres armados

Durante varios minutos atacaron las fachadas de las casas, especialmente la vivienda del representante legal del consejo comunitario.

Ataque a viviendas de consejo comunitario de Jamundí.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de may, 2026

La comunidad del consejo comunitario de Bocas del Palo, de Jamundí, ubicado en inmediaciones de la cárcel de este municipio, denunció que en la noche de este jueves, se registró una incursión armada en esta población, donde varios sujetos dispararon a las viviendas.

Según el relato de los habitantes, estos hombres se movilizaban a bordo de motocicletas y portaban armas largas, durante varios minutos atacaron las fachadas de las casas, especialmente la vivienda del representante legal del consejo comunitario, Carlos Alberto Carabalí, quien en varias ocasiones ha denunciado ser víctima de amenazadas e intimidaciones.

La comunidad denuncia que una vez inició el ataque se les dio aviso a las autoridades, sin embargo, la fuerza pública no llegó al sitio ni en el momento de los hechos, ni horas después, situación que hoy les genera mayor incertidumbre y zozobra.

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"Bocas del Palo es una comunidad 100% pacífica. Pero siempre la dejan sola cuando han sucedido situaciones de seguridad. Es zona urbana", señaló uno de los habitantes del sector.

Lo ocurrido en este consejo comunitario se suma a una escalada de violencia que viene afectando a las comunidades de Jamundí desde hace una semana. Desde el jueves anterior, se han venido registrando ataques, principalmente con explosivos lanzados desde drones, afectando a los corregimientos de Robles, Potrerito y San Antonio.

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